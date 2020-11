Charleroi heeft de leidersplaats opnieuw beet: "Wilden dat opnieuw smaken"

De maand oktober was niet meteen de beste voor Sporting Charleroi, maar tegen Cercle Brugge werd de rug wel opnieuw gerecht.

"Het eerste doelpunt heeft ons deugd gedaan", besefte Steeven Willems. "Tot dan hadden we het moeilijk om tot kansen te komen, maar we hebben het beter gedaan in de tweede helft."

"De snelheid van uitvoering was hoger en we hebben meer in de diepte gewerkt, waardoor we hen pijn deden", analyseerde ook Guillaume Gillet.

"We hebben uiteindelijk een nette prestatie neergezet en achterin de nul gehouden. Dat is het grote, positieve punt", pikte Willems opnieuw in.

En ook Gillet had nog iets positiefs om af te sluiten: "We hadden geen twijfel en het vertrouwen zat nog in ons, maar het was heel belangrijk om de overwinning opnieuw te smaken. Het is belangrijk om aan kop van het peloton te blijven."