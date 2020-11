Ryan Sanusi scoorde zijn eerste doelpunt voor Beerschot: "Jammer dat de supporters er niet bij mochten zijn"

Beerschot heeft opnieuw een knappe overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. Het werd 4-2 voor de ploeg uit Antwerpen. Ook Ryan Sanusi kon scoren en het was meteen zijn eerste doelpunt voor Beerschot.

Voor Sanusi was het een speciaal doelpunt, want hij heeft ook bij de jeugd van deze club gespeeld. "Het moet niet gekker worden (lacht). Het doelpunt was belangrijk. OHL wilde revanche pakken na de verloren finale in 1B, maar we begonnen scherp en hebben hier verdiend gewonnen", aldus de middenvelder na de wedstrijd op de persconferentie.

Door het coronavirus zijn er opnieuw geen toeschouwers toegelaten bij wedstrijden. Sanusi vindt het jammer dat hij zijn doelpunt niet met de supporters kon vieren. "Het is heel leuk om te scoren, maar het is jammer dat de supporters er niet bij konden zijn. Ik ben tevreden dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen", vertelde Sanusi.