Absolute topref aangeduid voor wedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund

Woensdag speelt Club Brugge een echte topwedstrijd in de Champions League. Ze nemen het in het Jan Breydelstadion op tegen de Duitse topclub Borussia Dortmund. Met Damir Skomina is er ook een absolute topref aangeduid voor deze wedstrijd.

De scheidsrechter is bekend voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund. Het gaat om Damir Skomina. Hij is een Sloveen en staat bekend als een absolute topref. In het verleden mocht Skomina al heel wat mooie wedstrijden fluiten. Zo was hij de scheidsrechter bij de finale van de Europa League in 2017, maar vorig jaar deed hij ook de finale van de Champions League tussen Liverpool en Tottenham.





