Zeer slecht nieuws voor ex-speler van Standard: zijn seizoen is voorbij

Net zoals Zinho Vanheusden kreeg ook een ex-speler van Standard dit weekend te maken met een zware blessure. Volgens informatie van Nice-Matin zou Dante dit seizoen namelijk niet meer in actie komen voor OGC Nice. Hij zou zijn kruisbanden gescheurd hebben.

De club heeft het nieuws echter nog niet officieel bekendgemaakt. De kans bestaat dat het de laatste wedstrijd was van Dante voor OGC Nice, want het contract van de Braziliaan loopt in 2021 af. Hij speelt al sinds 2016 voor de Franse club.