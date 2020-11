Niet veranderen Hernan! Losada laat Beerschot naar Cruijffiaanse filosofie spelen: "Wat is het probleem als we er één meer maken dan de tegenstander?"

Nergens plezanter dan als Beerschot ergens neerstrijkt, of het nu op het Kiel of elders ten lande is. "Zolang we één goal meer maken dan de tegenstander is er toch geen probleem?" De uitspraak van Hernan Losada zou elke voetbalfan moeten laten juichen.

Het is een Cruiyffiaanse uitspraak. Een filosofie die aanvallend voetbal aanhangt. Je kan dan eens 0-3 of 5-1 verliezen tegen Standard of AA Gent, maar als je de meerderheid van je matchen wint dankzij je offensief geweld kan iedereen daar wel mee leven.

Fans zijn blij

Er waren zaterdag weer vragen na de 4-2 tegen OHL. Of Losada niet met die tegengoals in zijn maag zat? Tuurlijk zou hij liever met 4-0 gewonnen hebben, maar moet je daarover mekkeren als je filosofie je een tweede plaats in het klassement en een 21 op 33 heeft opgebracht? Als promovendus dan nog? Beerschot is nu al gered en op het Kiel kirren ze van plezier.

Losada weet hoe belangrijk de fans zijn en kent na zoveel jaren ook hun mentaliteit. 53 goals (28 voor, 25 tegen) hebben ze al gezien. Veel mooie goals gemaakt, veel punten gepakt, attractief voetbal gespeeld, artiesten de vrijheid gegeven... Dan sta je kort bij een standbeeld bij de Ratten.

Nee, wij hopen dat Losada - en de kans is vrij klein - nooit verandert. Dat hij blijft uitgaan van het principe dat aanval de beste verdediging is. Het werkt, waarom dan veranderen? Het is ook niet zo dat de Argentijn zich veel laat beïnvloeden door stemmen van buitenaf. Een sterk karakter is één van zijn grootste kwaliteiten.

Bestuur blij

Dat hij aan die tegengoals zal willen werken, is evident, maar hij gaat daarvoor geen offensieve pion opofferen. Wie zou dat trouwens moeten zijn? Holzhauser is ongenaakbaar, Tissoudali is een smaakmaker geworden, Suzuki is de efficiëntste spits in 1A, Ismaila Coulibaly is een goudhaantje... Het bestuur ziet ook dat hun inspanningen op de transfermarkt loonden. Daar lopen ze ook met een 'big smile' rond.

Trouwens, met drie achteraan en daar nog Pietermaat en Sanusi voor zouden normaal gezien wel betrouwbaar moeten zijn. Dat betert wel. En indien niet: 't is altijd carnaval op 't Kiel. De ploeg heeft zijn eigen verwachtingen al sterk overtroffen. Weet u nog dat Losada voor de start sprak over 'een 14de plaats'? Laten we het er dus maar bij houden dat zijn filosofie werkt.