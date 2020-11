Het zware verdict voor Zinho Vanheusden: kruisbanden gescheurd en seizoen voorbij

Bij Standard weten ze wat er aan de hand is met Zinho Vanheusden. De kapitein van de Rouches heeft zondag in de wedstrijd tegen KV Oostende zijn kruisbanden gescheurd. Het seizoen van de verdediger is zo voorbij.

Het waren verschrikkelijke beelden in de wedstrijd tussen Standard en KV Oostende. Zinho Vanheusden ging neer en het werd al snel duidelijk dat er iets grondig mis was. Het geschreeuw van Vanheusden ging door merg en been en nu kent de kapitein van de Rouches ook het zware verdict. Volgens La Dernière Heure heeft hij zijn kruisbanden gescheurd en is zijn seizoen voorbij. Zinho Vanheusden zal deze week geopereerd worden. Het is een grote klap voor de jonge Rode Duivel. In het verleden kreeg hij ook al eens te maken met een zware knieblessure.