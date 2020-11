Is Pluisje in levensgevaar? 'Maradona moet spoedoperatie ondergaan'

Diego Maradona verkeert in levensgevaar. Het is niet helemaal duidelijk hoe erg het gesteld is met de Argentijn, maar hij moet met spoed worden geopereerd.

Diego Maradona werd eerder deze week - enkele dagen na zijn zestigste verjaardag - opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn persoonlijke arts kampt Pluisje met depressieve gedachten. Maar het blijkt toch erger te zijn. Volgens de Argentijnse media heeft Maradona een hersenbloeding gekregen. Hij wordt met spoed geopereerd en zijn situatie wordt minuut na minuut opgevolgd.