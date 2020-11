VAR greep twee keer op korte tijd in tijdens Beerschot - OHL: Referee Department komt met toelichting

Zoals elke week licht het Referee Department enkele fases toe waar de VAR tussenbeide kwam in de Jupiler Pro League. Deze week waren dat twee momenten uit Beerschot - Oud-Heverlee Leuven.

De VAR greep tot twee keer toe in tijdens Beerschot - OHL. Beide fases volgden elkaar overigens snel op. Bij de strafschop die de 4-2 inleidde, mengde de videoref zich twee keer in de debatten.

Eerst bij de strafschopfout zelf, een elleboogstoot van Frédéric Frans. "De scheids had het contact niet gezien en de VAR vraagt een on field review voor een gemist incident (serious missed incident)", aldus het Department.

Strafschop Mercier / Henry

De ref gaf geel aan Frans en floot voor een strafschop. "Het Referee Department gaat akkoord met de VAR Interventie en de beslissing van de scheidsrechter."

De penalty werd gestopt door Vanhamel maar moest worden overgedaan. "De penalty moet hernomen worden omdat Van den Buys te vroeg in het strafschopgebied komt vooraleer de bal getrapt wordt en daarna betrokken raakt in de actie, waardoor hij Henry belet van de bal te spelen en mogelijk een doelpunt te scoren. Terechte VAR-interventie en juiste beslissing van de scheids."