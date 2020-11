OFFICIEEL: Charleroi heeft ex-speler van Liverpool beet

Charleroi heeft zich versterkt met een nieuwe verdediger. De club heeft zich versterkt met de rechtsback Jon Flanagan. De voorbije twee seizoenen kwam Flanagan uit voor de Rangers, maar daar liep zijn contract deze zomer af.

Flanagan heeft een contract voor één seizoen getekend plus een optie op een extra seizoen. De rechtsachter heeft zijn opleiding gehad bij Liverpool en daar speelde hij ook enkele seizoenen bij de eerste ploeg. Naast Liverpool en de Rangers speelde Flanagan ook al voor Burnley en Bolton.

