Na ruime overwinning tegen Waasland-Beveren trekt Louwagie met Gent naar Belgrado: "Ambitie is nog steeds overwinteren"

Michel Louwagie ziet de prestaties van AA Gent met lede ogen aan, ook in Europa. Verliezen tegen klein broertje Liberec, met 1-4 onderuit tegen Hoffenheim... Maar tegen Rode Ster Belgrado verwacht Louwagie wel een goed resultaat.

"Ik zag tegen Waasland-Beveren afgelopen weekend enkele zaken die me moed geven", zegt Louwagie voor de microfoon van VTM. "We zijn op de goede weg, ik reken op weerbaarheid van de ploeg en verwacht een goed resultaat", klinkt het.

Verliezen tegen Rode Ster Belgrado en Gent mag met 0 op 9 een streep trekken door deze Europese campagne. "We moeten alles geven zolang het mathematisch kan. Onze ambitie is om te overwinteren en als dat niet lukt, richten we ons op de competitie", besluit algemeen manager Louwagie.