Thomas Meunier reageert op kritiek in Duitse pers en gelooft in titel

Woensdagavond neemt Club Brugge het in de Champions League op tegen Dortmund. Thomas Meunier keert nog eens terug naar zijn geliefde Jan Breydel en dat zal deugd doen, want de publiekslieveling van blauw-zwart blijft niet gespaard van kritiek in de Duitse pers.

Volgens de Rode Duivel ligt het probleem vooral bij de media zelf die hem blijven vergelijken met, de inmiddels naar Inter Milaan vertrokken, Hakimi. "Ik ben een totaal andere speler. Ik wil dit Dortmund meer balans bijbrengen. Dit is een groep met offensieve kwaliteiten, maar het slikt ook twee of drie goals per match", legt hij uit in Het Laatste Nieuws.

Met Dortmund voor de titel

Meunier blesseerde zich tijdens de voorbereiding en was maandenlang out. Ondertussen begint hij de draad weer op te pikken en heeft hij met zijn zes wedstrijden een belangrijke bijdrage aan de derde plaats in de Bundesliga.

Dit weekend neemt zijn ploeg het op tegen Bayern München, maar volgens Meunier kan de groep zowel op papier als op het veld concurreren met de grote vijand. “Niets mag ons tegenhouden om tot het einde voor de titel mee te strijden", concludeert de vleugelback.