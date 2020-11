Alles of niks voor AA Gent? "Niet flauw over doen"

In de Europa League is AA Gent niet meteen goed begonnen. Integendeel zelfs: na een 0 op 6 is het stilaan absoluut van moeten.

AA Gent heeft verloren van Slovan Liberec en van Hoffenheim, nu volgt een dubbel duel met Rode Ster Belgrado. Niet flauw over doen En dus hebben de Buffalo's eigenlijk geen enkele keuze meer. Enkel een overwinning in Belgrado lijkt nog voor echte kansen te kunnen zorgen voor Gent; "Ik reken niet graag vooruit, maar we moeten er niet flauw over doen: we weten wat we in Belgrado moeten doen om nog kans te maken", aldus coach Wim De Decker na de 0 op 6.





Volg Rode Ster Belgrado - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.