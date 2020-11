Van den Brom zegt ja: Genk krijgt het profiel dat ze zochten en nodig hebben

John van den Brom wordt de nieuwe coach van Genk. Dat is zo goed als zeker nadat de trainer van FC Utrecht aan zijn club laten weten heeft dat hij de overstap graag wil maken. Daarmee komt Genk uit bij het profiel dat ze wilden: een people manager.

Van den Brom heeft aan Utrecht laten weten dat hij wil aangaan op de aanbieding van Genk. Hij voerde intussen al verschillende gesprekken met Dimitri De Condé en weet waar hij aan toe is. Van den Brom moet de kleedkamer op één lijn krijgen en het geloof in het voetbal waar hij voor staat aanwakkeren.

Defensief geëvolueerd

Nu moet u niet denken dat de Nederlander nog dezelfde trainer is als bij Anderlecht. Daar ging hij - tot vermaak van de fans - altijd uit van zijn offensieve sterkte. In een elftal met Jovanovic, Mbokani, Biglia, Suarez, Acheampong, Bruno en Praet kon hij zich dat ook makkelijk permitteren.

Het liep pas mis toen er minder gescoord werd en er te veel doelpunten geslikt werden. Dat hij de defensieve organisatie wat links liet liggen, werd hem toen verweten. Bij Utrecht heeft hij echter de kar gekeerd en is hij ook belang gaan hechten aan de nul houden. Zonder zijn offensieve ideeën te verloochenen. Hij is dus een completere coach geworden sinds hij in 2014 uit België vertrok.

Staat tussen de spelers

Maar zijn grootste troef - en waar Genk het meest naar op zoek was - zijn de people manager skills die hij toch wel in grote mate bezit. Hij geeft spelers verantwoordelijkheid en laat hen meedenken in het tactisch proces. Van die profielen zitten er momenteel wel niet veel in de Genkse groep en dat wordt dus zijn grootste taak: leiders zoeken.

Van den Brom is een man die bij Anderlecht zijn groep vrij los liet. Hij is zeker geen dictator en gaat ervan uit dat spelers zelf hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Al creëert hij wel een kader waarin ze hun vrijheden kunnen verdienen. Zolang ze hun taken uitvoeren, geeft hij die vrijheid.

Het is een trainer die tussen zijn spelersgroep staat en weet wat er in leeft. Hij laat zich niet enkel door zijn assistenten informeren. Dat zou wel eens belangrijk kunnen zijn voor zijn slaagkansen bij Genk, want zoals is gebleken zitten daar wel een paar emotionele jongens tussen...