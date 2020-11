Vrancken ziet twee belangrijke pionnen terugkeren voor clash met leider, maar maakt zich zorgen om sterkhouder

KV Mechelen trapt vrijdagavond de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League op gang. Het kijkt dan leider Charleroi in de ogen. KVM-coach Wouter Vrancken maakte zijn selectie bekend.

Er zijn nog altijd zes spelers die in quarantaine vertoeven. Het gaat om Togui, Bouzian, Shved, Van den Eynden, Wernersson en last but not least Aster Vranckx. Naast het 18-jarige supertalent, moet Vrancken ook Gustav Engvall missen. En misschien wel voor een tijdje.

De Zweed kreeg op de woensdagtraining opnieuw last aan de knie die hem al meer dan een jaar teistert. Engvall zal nu Geert Declercq, de specialist die hem ook opereerde, raadplegen voor een opinie.

Maar er is ook goed nieuws voor de Maneblussers. Issa Kabouré en Thibaut Peyre keren terug in de twintigkoppige kern.