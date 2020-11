Noë Dussenne is allerminst opgezet na nederlaag Standard: "We werden gewoon weggespeeld vanavond"

0 op 9, dat is het troosteloze rapport van Standard in de Europa League na drie wedstrijden. Rangers is een sterke ploeg, Benfica was duidelijk te hoog gegrepen, maar een verlies tegen Lech Poznan harkt er duidelijk in bij de Rouches.

Het moet gezegd worden, de voorbereiding op de wedstrijd was ook niet ideaal. Er was de verschrikkelijke blessure van Vanheusden en zes positieve coronagevallen. Noë Dussenne zoekt echter geen excuses voor de mindere prestatie.

"We zijn professionals en we moeten altijd performant zijn op het veld. Als het technisch moeilijk is, moeten we op een fysieke manier antwoorden. We hebben te veel duels verloren, we waren simpelweg afwezig vanavond", vertelde de verdediger na de wedstrijd tegen Lech Poznan.

Een kwalificatie voor de zestiende finales van de Europa League lijkt zo verder weg dan ooit. "Dat wordt zeer moeilijk, maar we hebben onze fierheid. Die 0 op 9... We moeten absoluut punten pakken in onze laatste twee thuiswedstrijden."