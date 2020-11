De Ketelaere werkt zich in één jaar op van U19 naar Rode Duivels: "Ik wil me laten zien"

Charles De Ketelaere krijgt op zijn 19de zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. De middenvelder reageerde op de sociale media van Club Brugge.

In een jaar tijd is het wel héél snel gegaan voor De Ketelaere. "Ik voel me dolgelukkig", zegt hij. "Je verwacht dat nooit en de eerste keer is speciaal. Ik probeer me te focussen op mijn matchen bij Club en als je het hier goed doet, dan komt die oproeping."

Dat hij het niet verwachtte wil niet zeggen dat hij er niet op hoopte. "Je hoopt er altijd op, want dit is de droom van elk kind. Ik wil me gewoon laten zien en ik wil mijn kwaliteiten tonen. Ik wil genieten en leren met mijn ogen. Het is aangenaam dat er met ploegmaats als Simon Mignolet mensen zijn die ik al ken. Zij zullen me helpen integreren in de groep."