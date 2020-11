Martinez maakt selectie Rode Duivels bekend: De Ketelaere krijgt eerste A-cap

Opvallende aanwezigen: Charles De Ketelaere krijgt zijn eerste A-selectie. Hij zit net zoals Bornauw en Saelemaekers in de selectie van de Rode Duivels en de Jonge Duivels.

Chadli is ook van de partij, terwijl hij nog niet in actie kwam bij Basaksehir. Eden Hazard maakt ook opnieuw deel uit van de selectie.

Het gelobby van enkele fans om Ritchie De Laet opnieuw Rode Duivel te maken heeft geen vruchten afgeworpen. Origi blijft ook in Liverpool en Lukebakio kan zijn debuut maken want hij speelde vorige interlandperiode niet.

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl