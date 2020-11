Balette klampt zich vast aan positieve: "Anderlecht zal zeker een motivatie zijn"

Mag Wim De Decker zondag al aan de dug out staan tegen Anderlecht? Dat is nog onzeker. Tot die tijd neemt Peter Balette de honneurs waar en die heeft ook al genoeg watertjes doorzwommen. Al is de komende (weeral) cruciale wedstrijd voorbereiden niet echt makkelijk.

De resultaten van de nieuwe test van De Decker zijn nog niet binnen. Het is dit seizoen nog geen moment rustig geweest bij de Buffalo's. "Ikzelf wil nooit het woord excuus gebruiken want dat maakt je groep minder sterk. Iedereen heeft al zijn deel van de koek gehad. Je mag je dus niet beroepen op pech", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Als je de analyse maakt, kun je veel voorbeelden aanhalen: zoals die vrije trap van Rode Ster voorafgaand aan de 2-1. Daar was niets aan de hand, als er een VAR aanwezig was, had die allicht ingegrepen. Maar je kunt dat niet inroepen als excuus.” Balette klampt zich vast aan het feit dat de Gent-spelers tegen Waasland-Beveren en Rode Ster al meer spirit toonden. "Anderlecht als tegenstander zal zeker een motivatie zijn. Iedereen - ook de nieuwkomers in onze kern - kennen hen door hun palmares en historie. We zullen die match dan ook even serieus voorbereiden als de andere duels van de laatste weken.”





