Philippe Clement blij voor Rode Duivel Charles De Ketelaere, maar... "Liever geen internationals in deze coronatijden"

Club Brugge wil de interlandbreak met een goed gevoel ingaan en vooral nog eens winnen na vier opeenvolgende wedstrijden zonder zege. Hij had het ook over de eerste selectie van Charles De Ketelaere voor de Rode Duivels.

"Hoe ik denk over de selectie van Charles? Ik denk nu eerlijk gezegd vooral aan de match tegen KV Oostende. Daarna is het aan de Rode Duivels", legde Philippe Clement uit. Al was hij natuurlijk ook tevreden met deze nieuwe stap voor de nog altijd maar 19-jarige Charles De Ketelaere.

"Ik ben altijd blij voor jongens die worden opgeroepen en het is mooi dat hij (De Ketelaere, nvdr.) nu een kans krijgt om op dat niveau ervaring op te doen", ging Clement verder.

"Al heb ik liever dat er in deze coronatijden geen jongens van mij worden opgeroepen, de vorige twee keer zaten we met besmette spelers die terugkeerden", wees Clement op Mechele en Krmencik.