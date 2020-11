Martínez heeft duidelijke mening over Witsel en zijn rol als verdediger

In de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge mocht Witsel als centrale verdediger opdraven. Na het uitvallen van Mats Hummels waren er problemen achterin bij Dortmund. Witsel werd aangeduid als vervanger en deed dit uitstekend. Ook Martinez liet zich uit over de verdedigende rol van Witsel.

Vincent Kompany liet een grote leegte achter bij de Rode Duivels. Een leegte die zich voorlopig niet snel lijkt te gaan opgevullen. Of toch wel? Tijdens de Champions League-wedstrijd van Borussia Dortmund tegen Club Brugge kregen we Witsel te zien als centrale verdediger en dat ging verrassend goed.

Interessant gespreksmateriaal waarbij ook Martinez zich uitliet over de rol van de Rode Duivel. "Hij heeft de ervaring. Maar als ik hem in de verdediging zie spelen, zie ik de speler die we zouden missen in het middenveld."

Duidelijke taal van de bondscoach waaruit we kunnen afleiden dat Axel Witsel bij de Rode Duivels voorlopig niet uitgespeeld gaat worden als verdediger.