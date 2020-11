Spelers Utrecht reageren geschokt op het nieuws van Van den Brom: "2020 is chaotisch"

Racing Genk lijkt met John van den Brom een nieuwe trainer gevonden te hebben. Utrecht reageerde al via Twitter, maar dat doen nu ook de spelers. En die zijn niet opgetogen met het plotselinge vertrek van hun coach.

"Deze transfer zagen we echt niet aankomen. Dit is een bliksemtransfer geworden en we zijn heel verbaasd", reageert Utrecht-aanvoerder Willem Janssen teleurgesteld in een interview met Fox Sports. De spelers kregen vrijdagochtend het nieuws meegedeeld dat hun trainer, samen met zijn assistent, de club verlaat.

Volgens de aanvoerder komt vooral de timing slecht uit. Zondagmiddag neemt Utrecht het op tegen Ajax. Een levensbelangrijk duel voor het nummer 8 uit de Eredivisie.

Elia minder verbaasd

Eljero Elia daarentegen is helemaal niet verbaasd met het plotselinge vertrek van John van den Brom. De aanvaller, die het naar eigen zeggen al meer heeft meegemaakt, vindt dit typisch in het voetbal. Al is hij niet akkoord met een plotselinge vertrek in de eerste seizoenshelft . "2020 is sowieso chaotisch, we moeten door", vertelt de Nederlander.