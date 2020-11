🎥 Charleroi eist verklaring na onbegrijpelijke misser: "Toeval? Ik denk het niet"

Begin september ging de ongelooflijke misser van KV Mechelen- speler Aster Vranckx de wereld rond. In het duel van vrijdagavond miste ook Charleroi-spits Shamar Nicholson van dichtbij in hetzelfde doel. Charleroi ziet er een complot in en vraagt een verklaring aan KV Mechelen.

Aster Vranckx ging in september de wereld rond, maar deed dat niet met de uitstekende kwaliteiten waarover de middenvelder op jonge leeftijd al beschikt. Vranckx miste in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende onbegrijpelijk op een meter van een leeg doel. Een hit op sociale media die miljoenen keren werd bekeken. Maar de KV Mechelen-speler liet het niet aan zijn hart komen: “Ik ga me niet zot laten maken”, reageerde de jonkie op volwassen wijze. Complot KV Mechelen Vrijdagavond kwam leider Charleroi op bezoek achter de kazerne. Na een spectaculaire wedstrijd werden de punten na een 3-3 gelijkspel verdeeld, al had Charleroi de winnende treffer aan de voet, maar ook Shamar Nicholson miste een open doelkans. Charleroi ziet er nu een complot in, want de misser vond plaats aan hetzelfde doel waar twee maanden eerder ook Vranckx de bal er van dichtbij niet in kreeg. Op hilarische wijze postte het een tweet waarin het een verklaring vraagt aan de tegenstander: “Toeval? Ik denk van niet”, lachen de Zebra’s op sociale media. Même but, même poisse. Coïncidence ? Je ne crois pas 🤔 @kvmechelen een verklaring ? #KVMCHA pic.twitter.com/yhzJ3RHClE — RCSC Official (@SportCharleroi) November 7, 2020