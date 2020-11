Deinze kwaad op Pro League omdat ze geen uitstel krijgen en speelt onder voorbehoud: "Medische problemen zullen verhaald worden op de Pro League"

Deinze zal de competitiewedstrijd van de tiende speeldag in 1B, zondag op bezoek bij Union, onder voorbehoud afwerken. Deinze zat de voorbije week in lockdown wegens coronaperikelen en had om uitstel gevraagd, maar de Pro League liet weten dat de match toch gespeeld moet worden.

Het was wachten tot deze namiddag op de Pro League om uitsluitsel te verkrijgen rond het wel of niet spelen van de wedstrijd morgen tegen Royale Union Saint-Gilloise. Deinze kampte de voorbije weken met een pak besmettingen waardoor men zelfs besliste als eerste club de voorbije week volledig in lockdown te gaan, ook de spelers die negatief testten. Op vraag van de club - mee ondersteund door clubarts Dr. Pierre De Witte - werd om uitstel gevraagd. De Pro League kan echter niet ingaan op deze vraag conform artikel B4.91 van het bondsreglement aangezien er op heden minder dan 7 spelers positief zijn en bijgevolg niet voldoen aan de voorwaarden. “Onverantwoord” repliceert Deinze en gaat terecht niet akkoord met deze beslissing op basis van medische gronden. Ze gaan wel spelen maar dit “onder voorbehoud”. “Mochten er zich medische problemen voordoen tijdens de wedstrijd die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de besmetting van Covid19, dan zullen deze verhaald worden op de Pro League” aldus de club. Het wordt sowieso lastminute puzzelen voor de trainersstaf want de voorbije twee weken werd er niet getraind. Coach David Gevaert die eveneens COVID-positief testte zal de wedstrijd van thuis uit moeten volgen. De staf zal constant in verbinding blijven met David.





