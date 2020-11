"Kan spektakelmatch worden": Kerels willen zich laten zien, Beerschot kan leider worden

KV Kortrijk kan tot op drie punten van Beerschot komen, de bezoekers kunnen aan de leiding komen. Het staat op een kladje bij elkaar, de zaterdagnamiddag begint met een leuk duel in het Guldensporenstadion. Enfin, dat hopen we toch op zijn minst.

"We lurken er vaak tegenaan, maar als we willen mee zijn met het peloton moeten we eens winnen tegen Beerschot", aldus coach Yves Vanderhaeghe na de puntendeling bij Zulte Waregem maandag. "Het kan een spektakelmatch worden."

Bij KV Kortrijk zijn Lepoint, de geopereerde D'Haene en Luqman nog steeds buiten strijd. Hannes van der Bruggen is wél opnieuw inzetbaar en zit in de selectie.

Nieuwe leider?

Beerschot van zijn kant kan dan weer de leiding overnemen in de competitie door de puntendeling van Charleroi vrijdagavond.

Op Brogno en Noubissi na moet Losada niemand missen. De voorbije weken brachten ze steevast spektakel, dat willen ze nu ook in het Guldensporenstadion laten zien.

