Leegloop bij de staf van AA Gent: OHL trekt twee scouts aan

David Smolders en Tim Taveirne trekken niet naar Anderlecht, wel naar Oud-Heverlee Leuven. Marc Brys, trainer van OHL, liet eerder deze week weten dat hij niet geïnteresseerd was in de diensten van Racing Genk en liet zich ontvallen "liever kampioen te spelen met OHL binnen een paar jaar."

Aan die weg naar de top zijn ze dus aan het timmeren in Leuven met het aantrekken van twee data-scouts.

From next week on I'll be joining OH Leuven as 'Head of Scouting', together with my friend, and by far one of of the best scouts I know, Tim Taveirne.



