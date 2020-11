Anderlecht geeft sterkhouder dan toch nieuw en verbeterd contract

Goed nieuws voor Anderlecht: het legt zijn captain langer vast met een verbeterd contract. Hendrik Van Crombrugge ligt nu vast tot 2025.

Derde keeper bij de rode duivels, benoemd tot man van het seizoen bij paars-wit en voor de tweede keer vader worden. Het was een geweldig jaar voor de 27-jarige doelman van Anderlecht.

Geen vertrek, wel een verlengd verblijf

De snelle transfer waar er in de afgelopen transferperiode nog sprake van was, kwam er niet en vandaag kon de onmisbare pion van Anderlecht bijtekenen tot 2025. Van Crombrugge ziet zo zijn uitstekende prestaties beloond worden met een verlengd verblijf in het Lotto Park.