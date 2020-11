Standard recupereert enkele pionnen tegen Antwerp maar laat wel enkele grote namen thuis

Standard moest het in de Europa League zonder enkele besmette spelers doen. Bij de laatste testen zijn er nog maar twee spelers positief, al zijn er ook nog enkele andere afwezigen.

Standard en Antwerp gaan de interlandbreak in met een topper. Beide teams azen op revanche na hun nederlaag in de Europa League. De Rouches verloren tegen Poznan zonder heel wat besmette spelers.

Ondertussen is de schade wat kleiner geworden. Philippe Montanier kan immers weer rekenen op Pavlovic, Tapsoba en Laifis. Hij neemt het drietal op in zijn 19-koppige kern voor zondag.

Niet in de selectie: Obbi Oulare en Mehdi Carcela. Standard moet het ook voor het eerst zonder Zinho Vanheusden doen in de competitie. Zijn seizoen zit erop met een zware knieblessure. Oulare was eerder dit jaar nog goed voor het enige doelpunt in Standard - Antwerp.