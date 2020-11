Waasland-Beveren zoekt bij gehavend Eupen (met keepersprobleem) naar aansluiting met de middenmoot

Sinds de zege op speeldag 1 weet Waasland-Beveren niet meer wat winnen is in de Jupiler Pro League. Op het veld van KAS Eupen krijgt het een uitgelezen kans om aansluiting te vinden met de onderste middenmoot, want de Panda's zitten met enkele coronagevallen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur