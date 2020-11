Roest op het kanon bij Dieumerci Mbokani? "Hij heeft al zo veel voor ons bewezen en we blijven hem steunen als team"

De laatste week voor de interlandbreak was geen hoogvlieger voor Dieumerci Mbokani. Tegen LASK zat hij in de broekzak van Treuner en tegen zijn ex-club Standard miste hij enkele grote kansen. Dat zijn we niet van hem gewend! Misschien vindt hij tijdens de interlandbreak wel zijn topvorm terug...

Want een 'Dieu' in topvorm zou een aanwinst zijn voor elke eersteklasser. Zondag miste hij echter meer kansen dan we van hem gewend zijn: een slecht geraakte kopbal, één-op-één maar tegen de doelman besloten en dan nog een schot dat een tweetal meter naast ging terwijl hij vanop zo'n 10 meter vrij kon aanleggen.

Ook Lior Refaelov zag zijn maatje liever die extra goal maken die Antwerp wellicht de zege had opgeleverd tegen Standard. "Voor de toekomst gaan we een ‘Mbo’ nodig hebben in betere vorm. Hij heeft de laatste twee jaar al zo veel voor ons bewezen. We blijven hem als team ook steunen", steunde Refaelov de vice-Gouden Schoen.

"Ik ben niet het type coach dat iets tegen zijn spelers zegt als ze een kans missen", gaf Ivan Leko nog aan. "Of het nu Gerkens, Mbokani of Refaelov is, ik wil dat ze blijven werken en blijven geloven als die efficiëntie er even niet is. Het is een kwestie van het moment en individuele kwaliteiten. Het gaat om honger en grinta en dat begint op training", besloot hij.