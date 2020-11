Kompany klopt op dezelfde nagel: "Ik zag bij Standard ook een jeugdzonde... Ik hoop dat we voor de laatste keer leergeld betaalden"

"Een enorm grote ontgoocheling!" De eerste reactie van Vincent Kompany was logisch. Voor de vijfde keer dit seizoen in de slotfase twee punten weggegeven. De rekensom is snel gemaakt.

"Dat zijn heel moeilijke momenten voor de hele groep", zuchtte Kompany. "Elk slot was wel anders. Ik kan hen op gebied van inzet en ingesteldheid niks verwijten. Het was geen gebrek aan maturiteit. Het begint bij het feit dat we de wedstrijd niet kunnen afmaken. Het was een andere ontknoping dan bijvoorbeeld tegen KV Mechelen, wat het niet makkelijker maakt hé. We zijn niet bezweken onder de druk. Als Percy of Verschaeren hun kansen afmaken... Dat zijn beslissende momenten."

Een goeie match was het ook niet, wat Kompany ook toegaf. "Het was een vrij slordige match aan beide kanten", waarna hij weer op dezelfde nagel begon te slaan. "De realiteit is dat we nog steeds de jongste ploeg van het land hebben. Ik zag Antwerp-Standard en daar scoorde Antwerp ook na een positionele fout van een jonkie. Iedereen sprak over een leerproces. Jeugdzondes horen er nu eenmaal bij. Ik hoop wel dat we voor de laatste keer leergeld betaalden."

Gemiste kans

Maar die 'jeugdzondes' beginnen zich nu wel op te stapelen. En Nmecha, Verschaeren en Amuzu hebben nu toch wel al wat wedstrijd aan de gordel hangen. Daarnaast mist Anderlecht ook de kans om naast Club Brugge aan de leiding te komen.

"De realiteit is dat het in wedstrijden wel cruciaal is, leeftijd telt ook mee. We zullen heel veel gasten leveren voor de nationale ploeg en voor de Europese topploegen. Ze zullen minder fouten maken als ze 28 zijn dan nu. Een gemiste kans? Ja, als ze hier niet ongelooflijk veel van leren voor de toekomst. Dan is het een gemiste kans. En ik hoop echt dat het de laatste keer was."