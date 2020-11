Verschaeren heeft er genoeg van: "Dit moet de laatste keer geweest zijn!"

Het thema bij Anderlecht was opnieuw de verloren punten in de slotfase. Bij de spelers moet dat stilaan ook in hun hoofd kruipen. Yari Verschaeren had er alvast geen afdoende uitleg voor.

"Het is moeilijk te verklaren", aldus de aanvaller. "We hebben dit scenario nu al een paar keer meegemaakt. Er zijn altijd wel redenen. De belangrijkste zal wel concentratie zijn. We hebben weeral stomme punten laten liggen, het was dus een doffe sfeer in de kleedkamer."

De maat lijkt nu wel vol. Maar gaan goeie intenties volstaan om het uit de wereld te helpen? "Iedereen beseft dat dit niet mag gebeuren en dat het al veel te veel gebeurd is. We moeten zorgen dat dit de laatste keer was."

Verschaeren liep er weer bij nadat hij tegen Antwerp aan de kant moest blijven. "Ik had toen te veel last van mijn enkel. Ik heb hem de afgelopen week versterkt en had geen probleem. Ik was honderd procent fit."