"Het is waanzin dat interlandvoetbal doorgaat"

Komend weekend staat er geen clubvoetbal op het programma, wel interlandvoetbal. Met oefenwedstrijden en Nations League-duels staan er voor de meeste landen zo'n 3 wedstrijden op het programma in de komende anderhalve week, iets dat Peter Vandenbempt niet begrijpt.

De Sporza-journalist analyseert elke maandag het afgelopen voetbalweekend maar blikt ook al eens vooruit. De interlandbreak is voor hem een doorn in het oog.

"Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord om de voetballers doorheen Europa en de rest van de wereld te laten reizen in deze tijden", klinkt het bij Vandenbempt. "De bubbels van de clubs worden helemaal doorprikt terwijl dat hét argument is om te kunnen blijven voetballen op een min of meer veilige manier."

Vooral de economische belangen zijn belangrijk weet Vandenbempt. "Als de Nations League niet doorgaat, kan dat de UEFA 200 miljoen euro kosten heb ik gehoord. En dan die oefenwedstrijden er nog bij... Ik vind het op dit moment gewoon waanzin dat het doorgaat", is hij verbouwereerd.