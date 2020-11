Bekervoetbal uitgesteld naar januari 2021, al is dat ook nog een probleem: "Dit gaat ons geld kosten"

Door de coronacrisis zijn er al enkele wedstrijden uitgesteld in eerste klasse A en B. De Pro League maakte de inhaalmomenten bekend en had ook nieuws over het bekervoetbal.

De 1/16 finale van de Croky Cup wordt pas in 2021 gespeeld. "De wedstrijden zullen plaatsvinden op 9 en 10 januari en niet op de voorziene data van 15 tot 17 december", deelde de Pro League mee.

Al blijft het nog de vraag of de Beker van België dan wél zal gespeeld worden, want er is nog een extra probleem.

2000 euro

De amateurclubs - die dan al maanden niet zullen gespeeld hebben - moeten allemaal getest worden alvorens ze zouden mogen spelen tegen een profclub.

En dat kost geld, zo'n 2000 euro voor de clubs. Die willen dat niet ophoesten, maar ook de Pro League staat weigerachtig. "We moeten nadenken over de zin en onzin van zo'n bekercompetitie. We willen onze spelers de kans niet ontnemen te spelen tegen Club Brugge, maar ideaal is anders. Dit gaat geld kosten", waarschuwt de voorzitter van Olsa Brakel in Het Laatste Nieuws.