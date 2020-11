'Club Brugge profiteert mogelijk van 'coronagate' Lazio' - analisten duidelijk: "Enorme imagoschade"

Het Italiaanse gerecht opende een onderzoek naar een vermoeden van gesjoemel bij SS Lazio. En dat zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

De coronastalen van Ciro Immobile, Lucas Leiva en Thoma Strakosha zullen door het Italiaanse gerecht worden onderzocht.

En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Zware boetes, maar mogelijk ook een verplichte degradatie liggen dan in de lijn der mogelijkheden.

En dat kan ook gevolgen hebben voor de Champions League, waaruit ze mogelijk geweerd kunnen worden weet Het Nieuwsblad en La Gazzetta Dello Sport.

"Het gaat vooral om enorme imagoschade", aldus Filip Joos in Extra Time. "Herinner u de beelden van Bergamo in de eerste lockdown ... Dit zal niet goed aankomen in Italië."