🎥 Geen ontkomen aan: nieuwkomers De Ketelaere en Delcroix door de vuurlinie

Naam of faam speelt geen rol, elke speler die voor het eerst bij de Rode Duivels komt moet hetzelfde lot doorstaan. Deze interlandbreak was het aan nieuwkomers Charles De Ketelaere en Hannes Delcroix.

Ander veld, zelfde lot

De jonge verdediger van Anderlecht en de aanvaller van Club Brugge ondergingen het lot van elke nieuwkomer bij de nationale ploeg: door de 'erehaag' lopen en tikjes incasseren. Er is geen ontkomen aan. Normaal gezien speelt dit tafereel zich af aan het oefencentrum in Tubeke, nu vindt het plaats in het stadion van OHL, waar de Belgen hun drie matchen gaan afwerken.