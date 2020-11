🎥 Romelu Lukaku en zijn grote voorbeeld dollen met elkaar: Drogba deelt prikje uit, Big Rom dient hem van repliek

Romelu Lukaku is de topschutter aller tijden van de Rode Duivels en kan zijn doelpuntentotaal nog wat aandikken tijdens de huidige interlandbreak. Zijn afwerking staat alvast op punt.

Romelu Lukaku zit aan 7 goals in 8 wedstrijden bij Inter dit seizoen en hij barst van het vertrouwen. Dat onderstreepte hij met een video op Instagram, waarin we hem zien heersen tijdens een afwerkroutine.

Ze vliegen vlotjes binnen bij Big Rom en dat zag ook zijn voormalige ploegmaat en grote voorbeeld Didier Drogba. "Je hebt je lessen geleerd", schreef de Ivoriaan. "By the way, stop met over de lijn te stappen want zo is het te gemakkelijk."

Een reactie van Lukaku kon uiteraard niet uitblijven. "Danku. Ik kan me aan elke regel aanpassen, je kent me. Welke regel, hoek of balcontacten dan ook, het resultaat is hetzelfde: goal", lachte de spits van Inter.