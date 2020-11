Opvallend: ex-speler van Arsenal en FC Barcelona gaat aan de slag in Djibouti

Alex Song heeft voor een opvallende uitdaging gekozen. De 33-jarige Kameroener, die in het verleden nog aan de slag was bij onder meer Arsenal en FC Barcelona, gaat namelijk in Djibouti voetballen bij AS Arta-Solar7.

Alex Song heeft een nieuwe club gevonden. Hij zat sinds maart 2020 zonder club nadat hij het Zwitserse FC Sion had verlaten, maar nu gaat hij aan de slag in Djibouti. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Song een contract van twee seizoenen getekend bij AS Arta-Solar7. De 33-jarige Kameroener heeft er al een mooie carrière opzitten. Zo speelde de defensieve middenvelder 205 wedstrijden voor Arsenal (10 doelpunten, 23 assists) en 65 wedstrijden voor FC Barcelona (1 doelpunt, 2 assists).