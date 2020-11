CIJFER VAN DE WEEK: 30 - Drie teams wisselden in kwarteeuw nóg meer van coach dan Genk, grote verschillen tussen topclubs en vreemde eend in de bijt

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week analyseren we even het trainersverloop binnen de Jupiler Pro League, naar aanleiding van de aanstelling van John van den Brom.

Hij is op een kwarteeuw namelijk de 30e(!) coach die is aangesteld bij KRC Genk. Dat is dus meer dan eentje per seizoen gemiddeld.

Charleroi op 'kop'

Straf als cijfer zou je zeggen, maar er zijn nog drie teams die 'beter' doen in deze opvallende statistiek. Charleroi spant de kroon, al zijn ze het laatste decennium sinds de aanstelling van Félice Mazzu (en nu Karim Belhocine) wel een toonbeeld van stabiliteit.

Wat Moeskroen en Beerschot betreft gingen we ook de coaches toevoegen van de eerdere clubs waarmee ze op het hoogste niveau acteerden om het enigszins logisch te houden. Onder de topclubs heeft Standard ook al 32 coaches versleten.

Dat is flink wat meer dan Antwerp (29), Gent (26) en Anderlecht (23). Club Brugge is de meest stabiele van de G5 met 18 coaches, Zulte Waregem heeft met dank aan Francky Dury nauwelijks andere coaches versleten.