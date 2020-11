Ongelooflijk maar waar: Kroatische kapitein speelde een volledige helft mee ondanks positieve coronatest

Turkije en Kroatië maakten er woensdagavond een waar spektakelstuk van. De wedstrijd eindigde op 3-3, maar de score was niet het meest markante aan de partij.

Meteen na het laatste fluitsignaal kwam er een opvallend nieuwtje omtrent verdediger Domagoj Vida. De Kroatische kapitein werd bij de rust vervangen, niet omdat de speler van Besiktas geblesseerd was of ondermaats acteerde, maar wel omdat hij positief had getest op het coronavirus.

Hoe kan dit? De verklaring is simpel. Maandag waren alle spelers van Kroatië nog negatief bevonden, maar na een nieuwe testronde woensdagochtend kwam er één nieuw geval aan het licht: Vida. Het resultaat werd echter pas tijdens de wedstrijd tegen Turkije bekend. Vida werd meteen geïsoleerd van de rest van de ploeg en mist de Nations League-wedstrijden tegen Zweden en Portugal.