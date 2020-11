Kent u hem nog? Ex-smaakmaker van Club Brugge is tegenwoordig actief bij Braziliaanse derdeklasser

Felipe Gedoz speelde tussen 2014 en 2016 voor Club Brugge. De flankaanvaller verruilde Blauw-Zwart uiteindelijk voor het Brazilaanse Athletico Paranaense. Ondertussen gaat het heel wat minder goed met Felipe Gedoz. Hij wordt door zijn club uitgeleend aan Clube do Remo, een Braziliaanse derdeklasser

Felipe Gedoz tekende in 2014 een contract bij Club Brugge en speelde enkele indrukwekkende wedstrijden. In zijn debuutseizoen voor Club Brugge was hij meteen goed voor vijf doelpunten in twintig wedstrijden. Daarna ging het een pak minder vlot, en kon hij na een aanslepende blessure de verwachtingen in Jan Breydel niet inlossen. De Braziliaan keerde terug naar zijn thuisland.

Felipe Gedoz richting derde klasse

Drie seizoenen speelde Gedoz bij Athletico Paranaense, maar ook daar wist hij geen vaste basisplaats in de selectie af te dwingen. De flankaanvaller werd verschillende keren uitgeleend aan ploegen in de tweede klasse en zat zelfs een tijdlang zonder werkgever.

Uiteindelijk kwam de nog altijd maar 27-jarige Gedoz in Uruguay terecht. Maar zijn club kiest er dus voor om hem uit te lenen aan de Braziliaanse derdeklasser Clube do Remo. De carrière van de flitsende flankaanvaller verloopt dus minder vlot zoals hij dat in zijn debuutjaar bij Club Brugge wellicht gedroomd had.