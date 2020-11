KV Mechelen tankt vertrouwen en haalt het van Union in oefenwedstrijd

KV Mechelen en Union stonden vandaag tegenover elkaar in een oefenwedstrijd. De eersteklasser was net iets te sterk, want het werd 3-1 voor KV Mechelen.

KV Mechelen kwam al vroeg op voorsprong, want Van Der Heyden klopte zijn eigen doelman. Toch stonden de bordjes al snel terug gelijk, want Van Der Heyden scoorde deze keer wel aan de juiste kant: 1-1. 1-1 was ook de ruststand, maar in de tweede helft trok KV Mechelen het laken naar zich toe. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd zorgde Dailly voor de 2-1 en in het absolute slot legde Dassy de 3-1 eindstand vast. Malinwa wint de oefenpot tegen @UnionStGilloise met 3-1.#kvmusg #NoMatterWhat pic.twitter.com/wWCCGLrP4q — KV Mechelen (@kvmechelen) November 12, 2020