Dennis Praet gaat nog eens in op transferkeuze: "Toen dacht ik even: waar ben ik nu beland?"

Bij de Rode Duivels hoopt hij zich nog meer te kunnen bewijzen, bij Leicester is Dennis Praet wel al titularis. In het voetbalprogramma op VTM rond de interland België-Zwitserland interviewde Niels Destadsbader Dennis Praet en ging het vooral over de transfer van Sampdoria naar Leicester.

Praet ruilde in 2019 het zuiderse Italië in voor het grimmige Leicester. "Toen dacht ik even: waar ben ik nu beland? Maar ik ben wel blij met die stap. Ik had altijd al heel veel goesting om eens in de Premier League te spelen en ik vond Leicester de ideale stad", verklaart de voormalige Anderlechtspeler. Is er iets wat hij mist aan Italië? "Ik zat dicht bij Genua, een heel mooie kuststreek. De levensstijl mis ik wel."

Ik heb veel aan Youri Thielemans gehad

Inmiddels is er wel al een aardige Belgische garde in Leicester. "Toen ik daar ben aangekomen, was Youri Thielemans er al. Hij was heel positief over Leicester. Ik heb veel aan hem kunnen vragen en heb veel aan hem gehad. Nu is Timothy Castagne er ook bijgekomen. Dat begint toch al te tellen."

Wat is nu het grootse verschil tussen het Italiaanse en Engelse voetbal? "Ik vind dat er in Engeland veel meer tempo in zit. Het gaat meer van de ene naar de andere kant. In Italië was het meer de organisatie en het tactische plaatje dat belangrijk was. Iedereen wist exact wat hij moest doen. In Engeland is het toch meer op het gevoel, op tempo, op en af."