'Fokkie' is terug! De knokker die weet dat hij ook nu nog niet zijn top bereikt heeft

28 maart 2017, dat was de laatste wedstrijd die Thomas Foket voor de Rode Duivels speelde tot gisteren. 3,5 jaar nadat er bij hem hartproblemen werden vastgesteld maakte hij tegen Zwitserland zijn heroptreden. Meteen goed voor een assist...

Je hebt zo van die spelers waar je het voor hebt. Veel waarnemers en journalisten hebben dat bij 'Fokkie', zoals hij door veel spelers liefkozend genoemd wordt. Foket is het prototype van een 'bescheiden' voetballer: nooit grootspraak, altijd zich voor de volle honderd procent geven, dikwijls onderschat.

De gerenommeerde datasite Opta riep hem vorig seizoen uit tot beste rechtsback van Frankrijk. Bij Stade Reims dus, een ploeg die vijfde werd in de Ligue 1 dankzij hun ijzersterke verdediging. Dat Foket niet meer scoort of met assists strooit heeft er vooral mee te maken dat hij zich daarop moet concentreren. De hartproblemen zijn definitief achter de rug en het heeft een tijd geduurd, maar Roberto Martinez heeft hem weer opgepikt.

Geen overbodige luxe, want eigenlijk heeft hij met Meunier en Castagne maar twee echte opties als rechtse wingback. Of ja, Nacer Chadli, maar die rendeert nog steeds het best op links en het valt af te wachten hoeveel die gaat spelen dit seizoen. Als er iets met twee voorgenoemde spelers gebeurt, zou Foket wel eens een nuttige optie kunnen zijn met het oog op het EK.

't Is een jongen die altijd teruggeknokt heeft. Ook bij AA Gent moest hij dat doen toen hij na het kampioenenjaar wat opzijgeschoven werd. Dat hij als 16-jarige al in de eerste ploeg van Dilbeek rondliep in de provinciale reeksen heeft hem enkel harder gemaakt. Op zijn 26ste is Reims voor hem geen eindstation. Hij wil nog hogerop. Als hij bij de Rode Duivels opnieuw in beeld komt, kan hem dat daarbij enkel helpen.