Bondsdokter Sas waarschuwt voor hernemen sport na besmetting, ook voor recreatieve sporters: "Bij een maximale inspanning kan het dodelijk zijn"

Er zijn al heel wat topsporters besmet geraakt met het coronavirus. Tot nu toe weten we nog niet helemaal precies wat het met het lichaam doet. Bondsdokter Kristof Sas roept op tot voorzichtigheid. Voor topsporters, maar ook voor recreatieve sporters...

Want het virus is niet ongevaarlijk, zelfs niet voor jonge mensen in topconditie. “Gelukkig is er nog geen topsporter aan gestorven. Als dat wel gebeurt, zal dat heel zeldzaam zijn. Maar het risico is niet nul. Covid-19 kan zich bijvoorbeeld op de hartspier nestelen zonder dat je daardoor last hebt van erge symptomen. Als het zover komt, kan het virus bij een maximale inspanning dodelijk zijn", aldus Sas in Het Nieuwsblad.

Er wordt momenteel aan een protocol gewerkt voor het sporten kan hernomen worden. "Om te vermijden dat sporters eraan sterven, is er screening nodig. Alvorens iemand die Covid-19 heeft gehad opnieuw wil sporten, moet die een cardiale controle ondergaan. Er zijn duidelijke richtlijnen nodig voordat iemand opnieuw maximale inspanningen mag leveren, zeker als die persoon er echt ziek van is geweest."