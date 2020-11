KV Kortrijk krijgt groen licht van de Vlaamse Overheid en mag beginnen dromen van een nieuw stadion

KV Kortrijk mag van de Vlaamse Overheid beginnen met de plannen voor een nieuw stadion. De bouw van het stadion kan wel pas starten in 2024.

Het nieuwe stadion zal 12.000 zitjes tellen en maar liefst twintig vip-loges. Daarnaast komt er een ruime parking met een fietsenstalling voor drieduizend fietsen meldt Het Laatste Nieuws.

Het project gaat gepaard met de werken aan de Oudenaardsesteenweg. Eerst ligt de focus op het herinrichten van de N8 en dan pas op het stadion. Hierdoor komen er geen bijkomende files. De werken zullen in 2024 opgestart worden, pas in 2026 kan KV Kortrijk haar supporters verwelkomen in de nieuwe voetbaltempel.