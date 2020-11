En het zal om miljoenen gaan: 'Anderlecht krijgt maar liefst 35 procent op doorverkoop van jeugdproduct'

Sebastiaan Bornauw maakte dan wel geen al te beste beurt bij de Rode Duivels, maar in de Bundesliga gooit het jeugdproduct hoge ogen. De jackpot wenkt niet alleen voor 1.FC Köln, maar ook voor RSC Anderlecht.

1.FC Köln betaalde vorig seizoen zes miljoen euro aan RSC Anderlecht voor Sebastiaan Bornauw. Michael Verschueren is er bovendien in geslaagd om als extraatje heel goede voorwaarden te onderhandelen.

Het Nieuwsblad weet dat paars-wit recht heeft op maar liefst 35 procent van de doorverkoopsom. Met andere woorden: de jackpot wenkt in de nabije toekomst voor Anderlecht.

Afgelopen zomer was er al interesse voor Bornauw. Enkele Duitse subtoppers en Engelse middenmoters toonden al interesse in de tweevoudig Rode Duivel. Köln is bovendien niet van plan om hem voor een bedrag lager dan twintig miljoen euro te laten vertrekken.

A-cap? Extra miljoenen

Afgelopen woensdag maakte Bornauw dan wel geen al te beste beurt in het shirt van de Rode Duivels, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Integendeel: een Belgische A-cap zorgt tegenwoordig automatisch voor extra miljoenen.