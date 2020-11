Het huurlingenlegioen van Club Brugge: Brugse certitude in Santos, Openda ontbolstert bij Vitesse

Tijdens de interlandbreak neemt Voetbalkrant.com de tijd om na te gaan hoe de huurlingen van de Belgische topclubs het ervan afbrengen. In deze aflevering nemen we Club Brugge onder de loep, dat dit seizoen zes spelers op uitleenbasis liet vertrekken.

Goalgetters in België en Nederlands, slot op de deur in Brazilië

Kaveh Rezaei kon zich tot dusver niet doorzetten bij Club Brugge. Een uitleenbeurt aan 'zijn' Charleroi drong zich ook dit seizoen weer op. Bij de Karolo's doet de Iraniër wat hij al jaren doet: scoren. Met zes treffers in tien wedstrijden is hij incontournable voor Karim Belhocine.

Loïs Openda zocht zijn heil dit seizoen in de Eredivisie, meer bepaald bij Vitesse Arnhem. De 4-4-2 die Vitesse hanteert is op het lijf van de 20-jarige spits geschreven. Openda kan ten volle zijn snelheid benutten en de ruimtes induiken. En dat rendeert: met vier goals in acht wedstrijden is Openda een van de revelaties van de seizoensstart. Vitesse deelt op dit moment zowaar de koppositie met het ongenaakbaar gewaande Ajax.

Kent u Luan Peres nog? De Braziliaan verzamelde in 2018 welgeteld 78 speelminuten in de Brugse hoofdmacht, verdeeld over zes optredens. Zo hield de centrale verdediger Atletico Madrid op 0-0 in de Champions League, in december 2018. Santos, een grote naam in het Braziliaanse voetbal, betaalde een huurvergoeding van 250 000 euro voor Peres. Bij het huidige nummer zeven van Brazilië is Peres uitgegroeid tot een certitude in het hart van de defensie. De huurovereenkomst loopt eind december af.

Geduld van Siemen Voet beloond

Siemen Voet (20) speelde vorig seizoen in moeilijke omstandigheden erg sterk bij Roeselare. Een uitleenbeurt naar Malinwa leek dan ook een logische volgende stap in zijn carrière. Toch moest de centrale verdediger heel wat geduld tonen. Siemen Voet schipperde tussen bank en tribune en mocht pas op speeldag negen debuteren, mede door blessures en coronabesmettingen van concurrenten. Malinwa verloor van Kortrijk, maar Siemen Voet scoorde en maakte een uitstekende indruk. Sindsdien speelde hij ook de volgende twee partijen negentig minuten. De trein lijkt dan ook vertrokken voor Siemen Voet bij KV Mechelen, dat een aankoopoptie bedong bij Club Brugge.

In de wachtkamer

Thibault Vlietinck werd door OHL binnengehaald om het personeelsprobleem op te lossen, de Leuvenaars kampten immers met een ongeziene blessuregolf. Marc Brys dropte hem de eerste weken na zijn komst meteen in de ploeg. Maar sinds half september kwam Vlietinck niet meer in actie. De 23-jarige flankspeler moet vrede nemen met een plaatsje op de bank.

Ook Karlo Letica komt in Italië niet aan de bak. Vorig seizoen keepte hij tien duels voor SPAL, dit seizoen is Letica de doublure van de beloftevolle Italiaan Emil Audero. De 23-jarige Kroaat, waarvoor Club in 2018 drie miljoen euro ophoestte, ligt nog tot 2022 onder contract in het Jan Breydelstadion.