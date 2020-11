Mirallas over zijn jaartje Antwerp en de relatie met Bölöni: "Er gebeurden zaken die andere coaches nooit zouden accepteren"

Het seizoen dat Kevin Mirallas bij Antwerp speelde, mag je gerust als mislukt bestempelen. Dat doet hij zelf ook trouwens. Hij kent ook de reden daarvoor en die heeft een naam: Laszlo Bölöni.

Mirallas kon - zoals geweten - niet overweg met de Roemeen. "Op mijn tweede werkdag begreep ik al dat het op menselijk vlak niet zou klikken tussen mij en Bölöni", zegt de aanvaller in Het Nieuwsblad. "Pas op, hij boekte resultaten en haalde de bekerfinale, maar dat jaar bij Antwerp was het gekste uit mijn carrière. Veruit."

De details wil hij niet geven, maar dat hij er Bölöni attent op maakte, werd hem niet in dank afgenomen. "Er gebeurden daar zaken die andere coaches nooit zouden accepteren. Ik kan er een boek over schrijven. Door mijn jarenlange ervaring vroegen bepaalde spelers vrij snel aan mij om toch een en ander aan te kaarten bij de coach. Ik was de vakbondsleider, maar betaalde dat cash. In plaats van te luisteren naar mij, kreeg ik een bolwassing van Bölöni. Het kwam nooit meer goed tussen ons.”