Uruguay haalt het vlot van Colombia, Brazilië heeft het knap lastig tegen Venezuela

In Zuid-Amerika zijn ze volop bezig met de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022. Colombia verloor met 0-3 van Uruguay, Chili haalde het met 2-0 van Peru en Brazilië won met het kleinste verschil van Venezuela.

Uruguay was duidelijk de sterkste in het duel met Colombia. Beide ploegen begonnen met hun sterkste ploeg, maar Cavani, Suarez en Nunez zorgden voor een comfortabele 0-3 overwinning voor Uruguay.

In de wedstrijd tussen Chili en Peru was Arturo Vidal dan weer in grote vorm. De middenvelder van Inter scoorde twee keer, waardoor Chili het met 2-0 kon halen. Brazilië nam het, zonder Neymar, op tegen Venezuela en ze hadden het niet onder de markt. Het werd 1-0. Roberto Firmino zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Eerder speelde Argentinië al gelijk tegen Paraguay. In Zuid-Amerika krijgen de eerste 4 ploegen een ticket voor het WK en die plaatsen zijn na drie wedstrijden voorlopig weggelegd voor Brazilië, Argentinië, Ecuador en Uruguay.