Ex-trainer van Belgische beloften wint na 11 maanden voor het eerst een interland met Cyprus

Cyprus won in de Nations League met 2-1 van Luxemburg. Het is voor Johan Walem zijn eerste overwinning als bondscoach van Cyprus.

Ondertussen is Johan Walem al bijna een jaar actief bij de Cyprioten. Na 5 nederlagen en een gelijkspel heeft de trainer nu ook zijn eerste driepunter beet. Zaterdagavond nam zijn ploeg het in de Nations League op tegen Luxemburg. Konstantinos Laifis (Standard) stond in de basis.

De troepen van Walem kwamen al snel op achterstand na een eigen doelpunt van Kousoulos. Op het halfuur sloeg het noodlot voor de tegenstander toe.

Luxemburg-verdediger Selimovic ontving een rode kaart. De penalty werd feilloos omgezet door Kastanos. Na de pauze scoorde Kastanos ook de winnende treffer. Ondanks Walems eerste overwinning bengelt zijn team nog steeds onderaan het klassement.

Belgische beloften EK 2019

Johan Walem was begin dit jaar nog trainer van de Belgische beloften. In 2019 kwalificeerde de U21 zich voor het EK in Italië. Daar kwamen ze in een loodzware groep terecht met thuisland Italië en de latere winnaar Spanje. In het verleden was Walem ook actief als trainer bij KV Kortrijk.